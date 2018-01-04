В Минобороны рассказали, как планируют распоряжаться бюджетными средствами в 2018 году

Из бюджета Министерства обороны Украины и ВСУ на 2018 год 81,7 млрд гривен будут потрачены на нужды общего фонда, а еще 4,3 млрд гривен – на специальный фонд.

Об этом на брифинге заявил начальник управления планирования бюджета Департамента финансов Минобороны Константин Кифаренко.

“На общий фонд предусмотрено финансирование в объеме 81,7 млрд грн, специальный фонд — 4,3 млрд гривен”, — сообщил К.Кифаренко.

Он также рассказал, каким образом ведомство планирует распорядиться бюджетными средствами.

Так, более 18 млрд грн будут потрачены на закупку оружия и военной техники. Более 50 млрд — на персонал, более 5 млрд — на инфраструктуру и еще более 12 млрд гривен — на организационные расходы.

При этом К.Кифаренко заверил, что этих средств хватит.

“В данной ситуации нам этих средств хватит, если, конечно, ситуация не изменится”, — отметил К.Кифаренко.