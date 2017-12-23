Нацбанк упростил докапитализацию банков

Национальний банк принял решение изменить график достижения минимального размера уставного и регулятивного капитала для банков, — сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Национального банка базируется на детальном анализе рисков деятельности банковского сектора: сейчас ситуация в финансовой системе стабилизировалась, а динамика показателей банков Украины является положительной», – отмечается в сообщении.

При этом в НБУ отмечают, что адекватность капитала небольших банков существенно (более чем в два раза) превышает нормативное значение.

«По результатам диагностики качества активных операций только четыре банка из группы небольших нуждались в докапитализации из-за неудовлетворительного качества кредитного портфеля», — заявили в пресс-службе.

«Следовательно, объективные факторы позволили без создания дополнительных рисков для финансовой стабильности смягчить график приведения банками минимального размера уставного и регулятивного капитала к установленным требованиям», – сказано в сообщении Нацбанка.

В НБУ указывают, что при определении сроков нового графика было проведено обсуждение с банковским сообществом, Независимой ассоциацией банков Украины, профильным комитетом Верховной Рады и Международным валютным фондом.

«В то же время, ключевой задачей для акционеров и ТОП-менеджмента небольших банков должна стать разработка и пересмотр бизнес-моделей», – отмечают в НБУ.

По данным НБУ, по состоянию на 11 декабря 42 банка имеют уставный капитал меньше 300 млн грн.