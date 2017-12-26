Новые инструменты Facebook предотвратят нежелательные сообщения и запросы в друзья

Как и в любой другой социальной сети, в Facebook прочно укрепились хулиганство и запугивание. В борьбе с таким поведением компания добавила ряд инструментов, которые предотвратят нежелательные личные сообщения и запросы в друзья.

«Мы слышали истории о том, как люди блокировали недоброжелателя, а тот появлялся снова, но с другого аккаунта, — написал глава по глобальной безопасности Facebook Антигон Дэвис (Antigone Davis). — Чтобы помочь предотвратить такие столкновения, мы дополнили существующие функции и тем самым предотвратили появление в Facebook поддельных учётных записей».

Представьте, что вы кого-то заблокировали, но этот человек создал другой аккаунт, чтобы продолжить вам писать. С помощью новых инструментов Facebook попытается определить такие действия и не позволить недоброжелателю отправить вам сообщение или запрос в друзья. Для этого компания использует сигналы вроде IP-адреса злоумышленника.

Facebook также внедрила функцию, которая позволяет игнорировать переписки. Она отключает уведомления и отправляет диалог в папку с отфильтрованными сообщениями. Оттуда вы можете читать сообщения, а отправитель об этом даже не узнает. Пока это нововведение распространяется только на индивидуальные переписки, но скоро в список попадут и групповые диалоги.

Дэвис рассказал, что над перечисленными инструментами Facebook работала с экспертами в разных областях. Среди организаций, с которыми сотрудничала компания — «Национальная сеть по борьбе с домашним насилием» (National Network to End Domestic Violence).