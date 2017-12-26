Найден взрывающий смартфоны вирус

Специалисты Лаборатории Касперского обнаружили вирус для смартфонов, способный спровоцировать взрыв устройства. Он называется Loapi и при активации может нагреть смартфон, вызвав тем самым его возгорание.

Сообщается, что он устанавливается под видом антивируса или эротических приложений. Ссылка на вредоносное приложение открывается при клике на рекламный баннер на различных сайтах. После установки оно просит дать права администратора.

Loapi показывает владельцу смартфона рекламные баннеры, оформляет подписку на платные сервисы и использует устройство для массовых DDoS-аттак. Из-за этого смартфоны перегреваются и могут воспламениться.