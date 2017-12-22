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Рынок обмена валют НФУ за 2017 год существенно изменился в лучшую сторону - Рожкова

Рынок обмена валют НФУ за 2017 год существенно изменился в лучшую сторону - Рожкова

По словам Екатерины Рожковой, рынок обмена валют НФУ за 2017 год существенно изменился в лучшую сторону, а именно компании начали показывать реальный объем осуществленных валютообменных операций, который по данным НБУ увеличился в 8 раз.

Об этом заместитель Главы НБУ сообщила на ежегодном совещании с небанковскими финансовыми учреждениями (НФУ), которые получили генеральную лицензию НБУ на осуществление деятельности по обмену валют.

При этом, со слов Рожковой, главными проблемами на рынке остались: высокий уровень монополизации, непрозрачные структуры собственности НФУ, теневые операции с валютой. Именно на данные вопросы НБУ акцентирует свое внимание в следующем году при проведении проверок и выдачи лицензий.

В НБУ сообщили, что по состоянию на первое декабря текущего года Нацбанк провел 1204 проверки НФУ, что составило 30% от общего количества официально зарегистрированных пунктов обмена валют.

Вместе с тем, как отмечает Глава правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний Анна Замазеева, основными проблемами НФУ на валютообменном рынке остаются: трудности взаимодействия с банками по открытию счетов в иностранной валюте и зачислению валюты на данные счета, неурегулированные агентские схемы, спорные ситуации при осуществлении проверок НБУ.

По материалам Finance.UA
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