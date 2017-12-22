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Ощадбанк выиграл суд на 150 миллионов

Ощадбанк выиграл суд на 150 миллионов

Государственный “Ощадбанк” при содействии Генеральной прокуратуры не допустил вывода из залога имущественного обеспечения кредита, выданного банком.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, ООО “Капитал Инвест ЛТД” подало иск в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным договора ипотеки нежилого помещения стоимостью более 144 млн гривен, расположенного в столице.

Суд принял решение в пользу ООО, однако, после вмешательства ГПУ, суд отменил свое незаконное решение, которое фактически давало возможность заемщику не выполнять свои договорные обязательства.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры о том, что спорный договор заключен с соблюдением законодательства.

Исходя из вышеизложенного, в случае невыполнения коммерческой структурой обязательств по кредитному договору ОАО “Государственный ощадный банк Украины” будет иметь возможность погасить задолженность путем обращения взыскания на вышеуказанное нежилое помещение.

По материалам Економічна Правда
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