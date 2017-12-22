Порошенко уже год думает над гарантиями ПриватБанка

Сегодня, 22 декабря 2017 года, исполняется год с тех пор, как парламент направил на подпись президента Петра Порошенко принятый законопроект № 5553 о распространении 100-процентной гарантии государства на все депозиты физлиц в ПриватБанке.

Законопроект № 5553 был подан в Верховную Раду 19 декабря 2016 года (в момент национализации ПриватБанка) самим главой государства. Документ был неотложным, поэтому парламент его принял на следующий день – 20 декабря.

Уже 22 декабря спикер Андрей Парубий отправил документ в Администрацию президента, где закон “потерялся”. В мае 2017 года Петр Порошенко пообещал подписать закон, хоть и с опозданием. “Закон будет подписан, вето я применять не буду и вкладчикам ничего не угрожает”, – сказал он. Но обещание не выполнил.

Согласно ст. 94 Конституции, президент в течение 15 дней после получения закона подписывает его или ветирует. Поскольку вето не было, а 15-дневный срок уже прошел 24 раза, то спикер парламента уже давно должен был применить еще одну норму этой статьи. “В случае, если президент в течение установленного времени не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным президентом и должен быть подписан и официально обнародован”, – отмечено в Конституции.

Предполагалось, что закон распространит на ПриватБанк, в котором ФГВФЛ гарантировал только вклады физлиц до 200 тыс. грн, норму, которая применяется к Ощадбанку. В этом госбанке 100% депозитов физлиц гарантируются государством.

Для этого предлагалось в ст. 57 закона “О банках и банковской деятельности” добавить фразу: “Вклады физических лиц в других государственных банках гарантируются: 1) в сумме, которая не превышает определенный законом “О системе гарантирования вкладов физлиц” предельный размер возмещения средств по вкладам, – в соответствии с законом “О системе гарантирования вкладов физлиц”; 2) в пределах сумм, которые превышают этот предельный уровень, – государством”.

В ст. 7 этого закона отмечено, что “государственный банк это банк, 100% уставного капитала которого принадлежат государству”. 100% акций ПриватБанка действительно принадлежат Минфину. Но ПриватБанк стал государственным в ходе национализации неплатежеспособного банка – в рамках ст. 41-1 закона “О системе гарантирования”, в которой говорится об участии государства в выведении неплатежеспособного системного банка с рынка, тогда как в ст. 7 “банковского” закона говорится, что “государственный банк создается по решению Кабинета министров”.

Таким образом, ПриватБанк, согласно профильному закону, не является “госбанком”, а значит, “гарантийный законопроект Порошенко” на него не распространяется. Его можно применить лишь к Укрэксимбанку, который отвечает требованиям закона.

Поскольку Петр Порошенко не подписал этот закон, ПриватБанку вскоре после национализации пришлось отказаться от использования в маркетинговых и рекламных целях информации о якобы 100% гарантиях государства.