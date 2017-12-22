Литовский нефтетрейдер Norteda планирует инвестировать в Украину более $10 млн

Нефтетрейдер из Литвы компания Norteda зарегистрировала в Украине дочернее предприятие UAB Agrarinė norteda. Также компания объявила о готовности инвестировать в переработку зерновых и масличных культур более $10 млн.
«Украина сегодня является одной из наиболее привлекательных аграрных стран Восточной Европы. Мы рассматриваем инвестиционные проекты по хранению и переработке зерновых, готовы также финансировать и переработку масличных культур», — цитируется в пресс-релизе Norteda директор UAB Agrarinė norteda Игорь Шклярус.
По его словам, Agrarinė norteda готова сотрудничать не только с частным бизнесом, но и с аграрными компаниями государственного сектора.
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