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Литовский нефтетрейдер Norteda планирует инвестировать в Украину более $10 млн

Литовский нефтетрейдер Norteda планирует инвестировать в Украину более $10 млн

Нефтетрейдер из Литвы компания Norteda зарегистрировала в Украине дочернее предприятие UAB Agrarinė norteda. Также компания объявила о готовности инвестировать в переработку зерновых и масличных культур более $10 млн.

«Украина сегодня является одной из наиболее привлекательных аграрных стран Восточной Европы. Мы рассматриваем инвестиционные проекты по хранению и переработке зерновых, готовы также финансировать и переработку масличных культур», — цитируется в пресс-релизе Norteda директор UAB Agrarinė norteda Игорь Шклярус.

По его словам, Agrarinė norteda готова сотрудничать не только с частным бизнесом, но и с аграрными компаниями государственного сектора.

По материалам hyser
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