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За какие нарушения предусмотрена эвакуация авто в Украине

За какие нарушения предусмотрена эвакуация авто в Украине

Новый закон о парковках (№5364) не только легализирует фото- и видеофиксацию нарушений и вводит парковочных инспекторов, но и возвращает эвакуаторы. В законе четко прописаны случаи, в которых можно эвакуировать транспортное средство, создающее препятствия или опасность для дорожного движения. Это разрешено, если авто:

1) припарковано на проездной части в два и больше рядов;

2) расположено в запрещенных ПДД местах остановки или стоянки, а именно:

а) на железнодорожных переездах;
б) на трамвайных путях;
в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в туннелях;
г) на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон (кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении);
д) на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проездной части;
е) на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проездной части и транспортным средством менее 3 м;
ж) ближе 30 м до посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств или ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки;
з) ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;
и) в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;
к) ближе 10 метров от выездов из близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда;

3) своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;

4) расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

5) расположено на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

6) препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае внедрения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

7) нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по двум или более полосах движения.

По материалам autocentre.ua
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