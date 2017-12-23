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Систему распознавания лиц в аэропортах США хотят объявить вне закона

Систему распознавания лиц в аэропортах США хотят объявить вне закона

В девяти американских аэропортах уже работает экспериментальная система распознавания лиц, установленная Министерством национальной безопасности. Однако отчет, составленный тремя сотрудниками Центра конфиденциальности и технологий Джорджтаунского университета в Вашингтоне, демонстрирует, что эта система очень неточна и не вполне законна.

Как сообщают Engadget и Verge, программа используется для сканирования лиц путешественников, покидающих страну. Собранные данные сравниваются с биометрической базой данных, якобы для того, чтобы выявить людей, выдающих себя за других. Однако, указывают авторы доклада, система ошибается слишком часто. В среднем она ошибочно поднимает тревогу в 1 случае из 25, даже если у человека есть удостоверение личности и проездные документы.

Кроме того, как считают исследователи, программа не вполне законна. На нее потрачено до $1 млрд, но ни Конгресс, ни само Министерство национальной безопасности не получили убедительных доказательств ее необходимости. Конгресс не санкционировал сбор биометрических данных граждан США с помощью технологии распознавания лиц. Получается, что министерство не имеет права сканировать лица американцев, но продолжает делать это, нарушая тем самым федеральный закон.

Авторы доклада рекомендуют Министерству нацбезопасности прекратить действие программы до получения разрешения от Конгресса, гарантировать конфиденциальность получаемых данных и эффективность работы технологии.

По материалам hightech.fm
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