Goldman запускает площадку для торговли биткоином

Goldman Sachs Group Inc. планирует войти в бизнес по торговле криптовалютами, такими как биткоин, сообщает Bloomberg News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
“В ответ на интерес клиентов к цифровым валютам мы изучаем, как лучше всего работать с ними”, – сказал пресс-секретарь Goldman Майкл Дювалли.
Новая торговая площадка для операций с криптовалютами будет готова к запуску к концу июня, если не раньше, утверждают два собеседника Bloomberg.
По словам другого источника, банк все еще пытается проработать вопросы безопасности и решить, как он будет хранить активы.
Goldman Sachs станет первой крупной фирмой с Уолл-стрит, вошедшей в бизнес по торговле криптовалютами, которые поражают воображение публики резкими колебаниями цен, но вызывают опасения у регуляторов.
Инвестбанк уже стал одним из немногих крупных финансовых учреждений, предлагающих некоторым клиентам доступ к новым фьючерсам на биткоин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2638 23
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14119 15
С начала 2018 года портовые тарифы уменьшатся на 20%5 ч. назад - 231 4
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3336 4
Илон Маск показал мощнейшую ракету Falcon Heavy58 мин. назад - 217 3
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14119 15
Dragon Capital спрогнозировал курс гривны в 2018 году8 ч. назад - 3913
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3336 4
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2638 23
Microsoft удалила Chrome из Windows Store из-за безопасности и надёжности19 ч. назад - 2271
Изобретено «вечное» стекло для смартфоновВчера, 15:10 - 1364
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3043 18
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 1974 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 5315 2
В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоэлектростанцию (видео)18.12.2017, 15:10 - 1744 1
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Позики під заставуРозміщення коштів