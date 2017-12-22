Goldman запускает площадку для торговли биткоином

Goldman Sachs Group Inc. планирует войти в бизнес по торговле криптовалютами, такими как биткоин, сообщает Bloomberg News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

“В ответ на интерес клиентов к цифровым валютам мы изучаем, как лучше всего работать с ними”, – сказал пресс-секретарь Goldman Майкл Дювалли.

Новая торговая площадка для операций с криптовалютами будет готова к запуску к концу июня, если не раньше, утверждают два собеседника Bloomberg.

По словам другого источника, банк все еще пытается проработать вопросы безопасности и решить, как он будет хранить активы.

Goldman Sachs станет первой крупной фирмой с Уолл-стрит, вошедшей в бизнес по торговле криптовалютами, которые поражают воображение публики резкими колебаниями цен, но вызывают опасения у регуляторов.

Инвестбанк уже стал одним из немногих крупных финансовых учреждений, предлагающих некоторым клиентам доступ к новым фьючерсам на биткоин.