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Telegram выпустит блокчейн-платформу и родную криптовалюту

Telegram выпустит блокчейн-платформу и родную криптовалюту

Популярное зашифрованное приложение – мессенджер Telegram запустит собственную блокчейн платформу и криптовалюту, как сообщают осведомленные источники.

Название новой платформы будет «The Open Network» или «Telegram Open Network» (TON). Предполагается, что она будет основана на улучшенной версии блокчейн-технологии.

Первоначальные сообщения о новой платформе появились сегодня, их обнародовал Антон Розенберг, бывший сотрудник Telegraph (сервиса для публикаций Telegram). Розенберг запостил на Facebook, как он сам пишет, рекламное видео новой платформы (но источник происхождения видео он не указал). Он также отметил, что TON будет полезной для людей, находящихся под властью деспотичных правительств, поскольку они смогут переводить деньги непосредственно через мессенджер. Это поможет ослабить государственный контроль над деньгами граждан, как добавил Розенберг.

По материалам Altcoin.info
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