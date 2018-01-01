Рынку твердотельных накопителей пророчат устойчивый рост

Компания International Data Corporation (IDC) сделала прогноз по мировому рынку твердотельных (SSD) накопителей на несколько ближайших лет.
В настоящее время наблюдается рост спроса на SSD-устройства. Если в 2015 году поставки таких изделий, по некоторым оценкам, составляли 105 млн единиц, то в 2016 году отгрузки поднялись до 140 млн штук.
Эксперты IDC полагают, что в ближайшие годы среднегодовой темп роста поставок SSD в сложных процентах (CAGR) составит 15,1 % в штучном выражении. Если рассматривать глобальный рынок в деньгах, то показатель CAGR окажется на уровне 14,8 %. В результате, к 2021 году объём отрасли достигнет $33,6 млрд.
Аналитики IDC отмечают, что наблюдающаяся тенденция по снижению стоимости хранения гигабайта информации на твердотельных накопителях приводит к росту их популярности. Причём продажи увеличиваются как на потребительском рынке, так и в корпоративном сегменте.
В то же время глобальные отгрузки традиционных жёстких дисков сокращаются. Если в 2015 году объём продаж HDD составил около 470 млн единиц, то в 2016 году этот показатель опустился до уровня 425 млн штук. В 2017 году – менее 400 млн единиц.
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