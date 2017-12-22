Американская социальная сеть Facebook подписала лицензионное соглашение со звукозаписывающей компанией Universal Music Group (UMG), позволяющее пользователям соцсети выкладывать видеозаписи с музыкальными композициями, права на которые находятся у UMG, сообщает издание The Verge.

Отмечается, что сейчас, когда пользователи выкладывают видео с аудиотреками, на которых звучат песни, принадлежащие UMG, соцсеть сразу удаляет такие ролики из-за нарушения авторских прав.

Подписанное соглашение пользователям соцсети дает право свободно выкладывать и делиться такими видео. Подчеркивается, что публикация этих видео возможна не только в соцсети, но и в других сервисах компании, в частности, речь идет о популярной площадке Instagram.

Когда соглашение вступит в силу – издание не уточняет.