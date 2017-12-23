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Стало известно, на что украинцы тратили деньги в течение трех месяцев

Стало известно, на что украинцы тратили деньги в течение трех месяцев

Госстат обнародовал информацию о расходах украинских семей в июле-сентябре 2017 года.

Бюджет всех украинских домохозяйств за 3 месяца составил 493 миллиарда гривен. Таким образом, каждый из 39 миллионов жителей страны потратил около 4200 гривен в месяц, передает etcetera.

Еда «скушала» 41% всех доходов. Это значит, что в среднем украинцы тратят на питание 1700 гривен в месяц.

ЖКХ даже в теплые месяцы заняло вторую строчку в расходах домохозяйств. На коммуналку ушло 11,5% доходов — в среднем 480 гривен на человека.

Если верить официальной статистике, то среднестатистический украинец потратил 430 гривен на транспорт, 320 — на алкоголь и сигареты, 250 — на здоровье, по 190 гривен — на бытовую технику и одежду. По 100-150 гривен ушло на связь, отдых и культуру, кафе и отели. Меньше всего украинцы потратили на образование — всего 45 гривен.

По материалам hyser
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