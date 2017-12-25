Эксперт: увеличение пособия по безработице не остановило украинцев - они бегут за рубеж

Несмотря на то, что правительство увеличило финпомощь нетрудоустроенным, украинцы покидают страну. В Украине продолжает набирать темпы безработица, соответственно наблюдается массовое бегство молодых людей за рубеж в поисках лучшей жизни. По данным ведущих экспертов, каждый четвертый 25-летний гражданин Украины не может устроится на работу.

Эксперт по соцвопросам Андрей Павловский считает, что в нашей стране безработица набирает обороты по причине экономкризиса, тем не менее, наши чиновники говорят о нормализации ситуации на рынке труда благодаря реформам. Но, специалисты отрасли наблюдают обратное – активный рост безработицы.

Специалистов ужасает 25% безработных среди молодых людей. Павловский по сути ничего нового не сказал, но поддержал все ранние заявления коллег по цеху – молодежь массово бежит за границу по причине нереализации себя в Украине..

Таким образом, если высокопоставленные лица и далее будут вести такую политику в отношении создания рабочих мест, узурпации рынка труда, а работодатели продолжат требовать от сотрудников по максимуму за копейки, тогда безработица будет не только системной, но и мега-массовой.

В итоге, грядет сокращение населения, трудовая миграция, падение рождаемости, после чего в Украине дефицит кадров проявит себя в полную силу. По подсчетам Павловского, наше страну покинуло уже примерно 7 млн, а разъехались кто куда: ЕС, Россия, США, Польша.