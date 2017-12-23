Открыт способ массового производства графеновой ткани

Основой для умных тканей может стать графен, но до сих пор отсутствовала технология промышленного производства графенового текстиля. Ученые из Университета Манчестера, о работе которых рассказывает Phys.org, смогли разработать решение этой проблемы.

Ранее текстиль покрывали оксидом графена, а затем восстанавливали его до функциональной формы. Исследователи изменили технологию: вначале они восстановили графен в растворе, и только после этого покрыли им ткань. Этот процесс называется грунтовкой и сегодня все чаще используется для нанесения слоев функциональных веществ на текстиль. Например, так производится водоотталкивающая одежда.

Как показали эксперименты с готовой тканью, восстановленный оксид графена обволакивает отдельные хлопковые волокна, что гарантирует хорошую электропроводность, прочность на растяжение, воздухопроницаемость, гибкость и удобство при ношении.

Стирка не влияет на свойства графеновой ткани. Свойства такого текстиля позволят использовать его различными способами, например, для создания одежды со встроенными в нее датчиками физической активности или нагревательными элементами.

Новая технология может обеспечить производство графеновых тканей со скоростью до 150 метров в минуту. По словам авторов работы, этот метод можно применять для создания спортивной формы, военной экипировки и медицинской одежды. В своих следующих работах исследователи изучат другие двухмерные материалы и то, как их можно приспособить для производства одежды. Также они будут работать над коммерциализацией своих технологий.