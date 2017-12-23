Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1964 0

Открыт способ массового производства графеновой ткани

Открыт способ массового производства графеновой ткани

Основой для умных тканей может стать графен, но до сих пор отсутствовала технология промышленного производства графенового текстиля. Ученые из Университета Манчестера, о работе которых рассказывает Phys.org, смогли разработать решение этой проблемы.

Ранее текстиль покрывали оксидом графена, а затем восстанавливали его до функциональной формы. Исследователи изменили технологию: вначале они восстановили графен в растворе, и только после этого покрыли им ткань. Этот процесс называется грунтовкой и сегодня все чаще используется для нанесения слоев функциональных веществ на текстиль. Например, так производится водоотталкивающая одежда.

Как показали эксперименты с готовой тканью, восстановленный оксид графена обволакивает отдельные хлопковые волокна, что гарантирует хорошую электропроводность, прочность на растяжение, воздухопроницаемость, гибкость и удобство при ношении.

Стирка не влияет на свойства графеновой ткани. Свойства такого текстиля позволят использовать его различными способами, например, для создания одежды со встроенными в нее датчиками физической активности или нагревательными элементами.

Новая технология может обеспечить производство графеновых тканей со скоростью до 150 метров в минуту. По словам авторов работы, этот метод можно применять для создания спортивной формы, военной экипировки и медицинской одежды. В своих следующих работах исследователи изучат другие двухмерные материалы и то, как их можно приспособить для производства одежды. Также они будут работать над коммерциализацией своих технологий.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017