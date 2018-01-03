5 самых доступных автомобилей с AWD

Наступила зима, и многие украинские водители задумываются о том, чтобы купить полноприводный автомобиль. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых доступных автомобилей с AWD (All-wheel drive) по состоянию на декабрь 2017 года.
1. Седан Subaru Impreza 2.0i 2018 — $19,355
Практически все модели Subaru имеют полноприводную систему, кроме спортивного купе BRZ. Самая недорогая из них – Impreza в кузове седан ($19,355). В кузове хэтчбек эта модель стоит $19,855.
2. Jeep Renegade Sport 2018 — $21,040
Renegade – самая маленькая и доступная модель в линейке Jeep. Но это не значит, что у него плохие внедорожные характеристики. Это по-прежнему отличный внедорожник. Особенно в топовой версии Trailhawk. Базовая версия Sport с полным приводом стоит $21,040.
3. Mazda CX-3 Sport 2018 — $22,300
По некоторым пунктам кроссовер Mazda CX-3 проигрывает хэтчбеку Mazda3. Так, у CX-3 меньше места для задних пассажиров, меньше багажное отделение, хуже экономия топлива и более высокая стартовая цена. Однако, у этого кроссовера есть одно большое преимущество – он предлагает полный привод по приемлемой цене.
4. Ford EcoSport S 2.0L 2018 — $22,490
Базовым двигателем для компактного кроссовера Ford EcoSport является трехцилиндровый 1,0 л агрегат с турбонаддувом. Но полный привод доступен только в версии с обычным 2,0 л двигателем.
5. Honda HR-V LX 2018 — $22,645
Honda HR-V кажется компактным автомобилем, но на самом деле салон у нее очень просторный. Она оснащается 1,8 л двигателем мощностью 141 л.с., что, конечно, не очень много. Однако, благодаря дизайну, практичности, вместительности, полному приводу и приемлемой цене эта модель выглядит очень привлекательной.
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