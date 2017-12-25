Данилюк назвал финансовые достижения уходящего года

Среди прочего министр финансов назвал прозрачное возмещение НДС, национализацию Приватбанка, размещение еврооблигаций и заблаговременное принятие бюджета на следующий год.
Об этом министр финансов Александр Данилюк рассказал на пресс-конференции, передает FinClub.
“Мы делаем все, чтобы обеспечивать развитие страны. Мы делаем определенные шаги вперед”, – сказал он.
Первое достижение – это введение прозрачной системы возмещения НДС.
“Прозрачное возмещение НДС сейчас является реальным”, – считает министр. Александр Данилюк подсчитал, что с момента запуска системы уже возмещено 83 млрд гривен НДС.
Второе достижение – выпуск еврооблигаций на рекордную сумму и на рекордно долгий для Украины срок. “Это является подтверждением, что Украина за последние три года реализовала много важных реформ, мы восстановили и стабильность нашей финансовой системы, а также доверие инвесторов”, – добавил министр.
Заслугой министерства Александр Данилюк считает и успешную национализацию Приватбанка в декабре 216 года. “Я помню эти события (национализация Приватбанка и принятие бюджета на 2017 год. – ред.). Мы успешно справились. Если сейчас посмотреть, то благодаря слаженной работе министерства нам удалось избежать всех рисков, которые были на тот момент. Банк развивается, запускает новые продукты и является образцом нового корпоративного управления”, – считает Александр Данилюк.
Успешным Минфин считает и принятие бюджета на 2018 год. “Он впервые построен на трехлетней декларации. Бюджет не надо принимать под елку. Бюджет был принят 7 декабря, и это для Украины хорошо”, – сказал Александр Данилюк.
При этом глава Минфина отметил, что ведомству не удалось реализовать все запланированное. “В частности, пока не удалось создать Службу финансовых расследований. Также мы в этом году начали реформу Государственной фискальной службы. Но пока что ГФС работает по-старому, и это надо менять”, – считает министр.
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