Создатель биткойна вошел в топ-50 самых богатых людей мира

Создатель криптовалюты Bitcoin по состоянию на 18 декабря занял 44-е место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивалось в $19,4 млрд, сообщает MarketWatch.
Оценка основана на слухах, что Сатоши Накамото (под псевдонимом может скрываться группа лиц) владеет порядка 980 тыс. биткоинов, которые торгуются на уровне около $18,9 тыс.
Издание отмечает, что размер состояния Накамото позволил бы ему оказаться на 44-м месте в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.
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