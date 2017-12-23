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Forbes назвал самых богатых знаменитостей в США

Forbes назвал самых богатых знаменитостей в США

Журнал Forbes опубликовал список богатейших знаменитостей США по версии текущего года, сообщает Прайм.

“На первом месте – кинорежиссер Джордж Лукас”, – говорится в сообщении.

По оценке журнала, состояние автора франшизы киноэпопеи “Звездные войны” составляет 5,5 миллиарда долларов.

На втором месте – соавтор Лукаса по сериалу о приключениях Индианы Джонса, кинорежисер Стивен Спилберг. Его состояние оценили в 3,6 миллиарда долларов.

Третье место по-прежнему у популярнейшей телеведущей Опры Уинфри – 2,8 миллиарда долларов.

По материалам Прайм
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