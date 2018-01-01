Huawei изучит сценарии использования технологии 5G в «умном» производстве

Подразделение Huawei Wireless X Labs вместе с отраслевыми партнёрами создало научно-исследовательскую группу Wireless Connected Factory Special Interest Group (SIG).

Специалистам новой структуры предстоит заняться изучением сценариев использования технологии 5G в «умном» производстве. Главная цель проекта — исследование коммуникационных систем 5G на пороге «Индустрии 4.0».

«Индустрия 4.0» предполагает массовое внедрение киберфизических систем. «Гибкое» производство на базе «умной» техники поможет преобразить будущее производственных линий. Автоматически конфигурируемая и готовая к использованию техника нового поколения становится всё более адаптивной, и её конфигурацию можно с лёгкостью менять в зависимости от нужд производства.

В этой ситуации предельно важно, чтобы производство было оборудовано динамичными высокопроизводительными сетями связи. Беспроводные технологии — ключевой инструмент, способный значительно снизить расходы на строительство и эксплуатацию сети, одновременно повышая производительность и защиту.