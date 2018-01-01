Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 33 0

Huawei изучит сценарии использования технологии 5G в «умном» производстве

Huawei изучит сценарии использования технологии 5G в «умном» производстве

Подразделение Huawei Wireless X Labs вместе с отраслевыми партнёрами создало научно-исследовательскую группу Wireless Connected Factory Special Interest Group (SIG).

Специалистам новой структуры предстоит заняться изучением сценариев использования технологии 5G в «умном» производстве. Главная цель проекта — исследование коммуникационных систем 5G на пороге «Индустрии 4.0».

«Индустрия 4.0» предполагает массовое внедрение киберфизических систем. «Гибкое» производство на базе «умной» техники поможет преобразить будущее производственных линий. Автоматически конфигурируемая и готовая к использованию техника нового поколения становится всё более адаптивной, и её конфигурацию можно с лёгкостью менять в зависимости от нужд производства.

В этой ситуации предельно важно, чтобы производство было оборудовано динамичными высокопроизводительными сетями связи. Беспроводные технологии — ключевой инструмент, способный значительно снизить расходы на строительство и эксплуатацию сети, одновременно повышая производительность и защиту.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018