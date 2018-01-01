В Украине через три года появится рынок парниковых газов

Украина введет для предприятий квоты на выбросы парниковых газов. Однако схема торговли парниковыми газами в Украине стартует через три года. До этого правительство будет внедрять нужные законы и создаст систему распределения квот.
Об этом
Украина год назад ратифицировала Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата, которое пришло на смену Киотскому протоколу. Страны-участницы Парижского соглашения должны не допустить повышения средней температуры на планете более чем на 2 градуса по Цельсию. А по соглашению об Ассоциации с ЕС Украина также должна ввести торговлю парниковыми газами. Пока Украина поставила цель сократить выбросы на 40% от уровня 1990 года.
По сравнению с 1990 годом в Украине количество выбросов уменьшилось с 618 млн тонн до 189 млн тонн в 2016 году, говорится в Статистическом ежегоднике мировой энергетики. 56% выбросов происходит из-за сжигания угля, 28% припадает на газ, и 16% – на нефтепродукты.
Год назад украинское правительство приняло Концепцию реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2030 года. Это первый документ на государственном уровне, который ставит цель ограничить количество выбросов СО2.
По соглашению с ЕС страна также должна ввести внутреннюю систему торговли парниковыми выбросами. Для этого Украине нужно разработать план распределения квот и внедрить разрешения на выбросы парниковых газов. Но прежде чем заработают квоты, нужно собрать точные данные, сколько промышленные предприятия выбрасывают СО2.
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