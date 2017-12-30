У Amazon или Facebook в 2018 году появится свой банк

Эксперты из мирового финтех-сообщества подготовили прогнозы для индустрии на 2018 год, пишет Fortune.

Прогнозы касаются электронных платежей, управления активами и других технологий в сфере финансовых услуг. Так, в 2018 году широкое распространение получат сервисы управления платежами голосом через Alexa или Siri, а у Facebook или Amazon может появиться собственный банк.

Мэт Харис из Bain Capital Ventures прогнозирует, что в 2018 году будут все чаще звучать фразы «Siri, купи мне это с помощью моей карты Visa» или «Alexa закажи мне то, используя другую карту». Он считает, что голос — идеальный интерфейс для платежей будущего.

Что касается всей системы электронных платежей, то тут продолжат развитие компании, обеспечивающие обработку транзакций при совершении покупок. И пока крупные игроки, вроде JPMorgan Chase, были ориентированы на крупных офлайновых продавцов, растущий сектор e-commerce уходит от них к небольшим стартапам.

Ритейлеры формата Wal-Mart давно мечтали заняться банковским делом, и, вероятно, что в 2018 году регуляторы им разрешат. Это значит, что не за горами появление таких финансовых компаний, как Bank of Amazon или Facebook Financial. И это проблема для традиционных банков. ИТ-компании имеют ряд преимуществ. Главное — они гораздо лучше знают своих клиентов. Это позволит им сделать обслуживание максимально индивидуальным, таким, каким не сможет сделать ни один обычный банк. И это все при высокой лояльности к бренду.

За последние 12 месяцев 2017появилось множество сервисов, соединяющих людей с автоматизированными роботами-советчиками, которые помогают управлять сбережениями и приумножать их. И в 2108 году эта тенденция продолжит развитие.

Более крупные и традиционные банки, чтобы привлечь как можно больше молодых клиентов начнут предлагать чат-ботов для помощи в управлении активами. Эксперты прогнозируют, что к 2020 году под управлением цифровых помощников будет находится $1 трлн. Если раньше доминировали небольшие стартапы, то в дальнейшем большая их часть будет вытеснена вступившими в игру крупными банками.

Эксперты из Andreessen Horowitz прогнозируют, что в 2018 году крупные инвесторы не будут вкладывать в новые финтех-компании. Этот период прошел. Сейчас на финтех-рынке есть уже известные игроки, которые подошли ко второму этапу развития. На расширение требуются деньги, и инвестиции пойдут в уже известные и успешные компании.