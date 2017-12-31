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Ощущают ли украинцы последствия реформ (инфографика)

Ощущают ли украинцы последствия реформ (инфографика)

Половина украинцев (51%) до сих пор не ощутили никаких последствий реформ, тогда как каждый четвертый (24%) ощутил негативные последствия, свидетельствуют данные опроса GfK Ukraine по заказу организации Pact.

Почувствовали как положительные, так и отрицательные последствия реформ 18% респондентов, а 3% ощутили только положительные последствия реформ.

Опрос был проведен в августе-сентябре компанией GfK Ukraine по заказу организации Pact в рамках Программы содействия общественной активности “Включайся!” (USAID). Выборка составила 2134 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,2%.

Отметим, что, как свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и КМИС, осенью 2017 года меньше трети украинцев (28%) были готовы терпеть снижение уровня собственной жизни ради конечного успеха реформ (из них 7% готовы терпеть столько, сколько нужно, а 21% – не более года).

По материалам Зеркало Недели
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