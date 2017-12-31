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Поезда в будущее: развитие ж/д сообщения между Украиной и ЕС в 2017 (инфографика)

Поезда в будущее: развитие ж/д сообщения между Украиной и ЕС в 2017 (инфографика)

Безвизовый режим с ЕС открыл перед украинской железной дорогой возможности для освоения рынка международных перевозок. Если, исходя из данных Центра общественного мониторинга и контроля, первый зарубежный маршрут из Киева в польский Перемышль был запущен еще в декабре 2016 года, то год спустя «Укрзализныця» предлагает пассажирам уже более 10 поездов, которые следуют в страны ЕС.

Среди направлений: Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Румыния и Австрия.

В частности, поездом из Украины можно доехать до Варшавы, Братиславы, Праги, Кощице, Бухареста, Будапешта и Вены.

И хотя большинство международных поездов едут из Киева, добраться до Европы на поезде можно не только из столицы.

Например, поезд до Перемышля едет с остановками в Виннице, Хмельницком и Тернополе. В свою очередь из Львова курсируют поезда в Варшаву, Вроцлав и Будапешт, а со станции Вадул-Сирет Черновицкой области едут поезда в Бухарест и Сучаву.

В «Укрзализныце» уверяют, что это только начало включения Украины в европейскую транспортную сеть. О заинтересованности в создании прямого железнодорожного сообщения с Украиной уже заявила Литовская железная дорога. Поэтому, возможно, уже в 2018-2019 годах будет запущен поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн.

Что касается внутренних перевозок, то с декабря их тоже постигли изменения. В частности, был запущен самый длинный маршрут украинской железной дороги Ужгород – Лисичанск.

Руководство «Укрзализныци» отмечает, что заинтересовано запускать маршруты, которые без пересадок соединяют восток и запад Украины.

По материалам Центру громадського моніторингу та контролю
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