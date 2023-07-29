Невозвращение трудоспособных женщин в Украину будет стоить 10% довоенного ВВП — Bloomberg — Finance.ua
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Невозвращение трудоспособных женщин в Украину будет стоить 10% довоенного ВВП — Bloomberg

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Невозвращение трудоспособных женщин в Украину будет стоить 10% довоенного ВВП — Bloomberg
Невозвращение трудоспособных женщин в Украину будет стоить 10% довоенного ВВП — Bloomberg
Украине нужны женщины, чтобы восстановить экономику, пишет Bloomberg.
По оценке экономиста Александра Исакова, если не удастся убедить 2,8 млн женщин трудоспособного возраста вернуться, это обойдется Украине в 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.

Ключевые факты

  • Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, поэтому 68% украинских беженцев составляют женщины.
  • По словам Исакова из Bloomberg Economics, невозвращение украинок может стоить стране 10% годового довоенного ВВП. Это $20 млрд в год при худшем сценарии.
  • У правительства есть амбициозные планы послевоенного восстановления, которые удвоят размер экономики до 2032 года, но министерство экономики говорит, что Украине не хватает 4,5 млн работников и предпринимателей, необходимых для достижения этой цели.
  • В совокупности украинские беженцы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) составляют почти треть от 37,3 млн населения, которое, по словам правительства, проживало на территории, которую оно контролировало до начала полномасштабного вторжения.
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  • И хотя некоторые из тех, кто был перемещен внутри страны, все еще могут внести свой вклад в экономику Украины, те, кто сейчас живет за рубежом, начинают находить работу, платить налоги и увеличивать производство в других местах.
  • Многие беженцы, вероятно, впоследствии вернутся. Тем не менее, существует мало гарантий относительно того, сколько именно, и убедить их вернуться становится все труднее, чем дольше идет война: по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, понадобилось почти десятилетие после окончания последней войны в Европе, в Боснии в в 1990-х годах, для возвращения домой половины из 2 млн беженцев и ВПЛ.
По подсчетам Исакова, аналогичный результат для Украины, при котором возвращается половина всех беженцев, обойдется экономике в $10 млрд в год. Это 5% ВВП с учетом того, что некоторые мужчины и семьи переезжают к женщинам, которые решили остаться за рубежом.
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По материалам:
borgexpert
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