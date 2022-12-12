Nestle построит на Волыни завод по изготовлению вермишели за $39 млн — Finance.ua

Nestle построит на Волыни завод по изготовлению вермишели за $39 млн Сегодня 18:25 — Фондовый рынок

Компания Nestle инвестирует 39,4 млн долларов в открытие нового завода по изготовлению вермишели на Волыни. Предприятие построят в селе Смолыгов, что в 25 км от Луцка. На предприятии планируется трудоустроить 1,5 тыс. человек, а продукцию будут продавать не только в Украине, но и за ее пределами.

Об открытии новой производственной площадки компании Nestle сообщил Forbes в понедельник, 12 декабря. Отмечается, что суммарно Nestle инвестирует 39,4 млн долларов в открытие новой производственной площадки в Смолыгове Волынской области. Вместе с фабрикой в Торчине производственная сеть Волыни станет европейским региональным хабом компании для категории кулинарных продуктов.

Компания заявила, что в хабе будет трудоустроено 1,5 тыс. человек на производстве, обеспечивающем поставки вермишели как на рынок Украины, так и на другие европейские рынки.

«Это важный шаг для Nestle, сделанный в очень сложное для страны время. Мы стремимся создать хаб по производству пищевых и кулинарных продуктов, обеспечивая дополнительные рабочие места и удовлетворяя потребности украинцев и граждан других европейских стран в высококачественных продуктах», — заявил Алессандро Дзанелли, гендиректор Nestle в Украине и Юго-Восточной Европе.

Добавим, что в 2003 году Nestle выкупила акции предприятия «Волыньхолдинг», выпускающего соусы под брендом «Торчин». Предприятие работает в поселке Торчин, возле Смолыгова.

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