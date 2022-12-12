Nestle построит на Волыни завод по изготовлению вермишели за $39 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nestle построит на Волыни завод по изготовлению вермишели за $39 млн

Фондовый рынок
55
Компания Nestle инвестирует 39,4 млн долларов в открытие нового завода по изготовлению вермишели на Волыни. Предприятие построят в селе Смолыгов, что в 25 км от Луцка. На предприятии планируется трудоустроить 1,5 тыс. человек, а продукцию будут продавать не только в Украине, но и за ее пределами.
Об открытии новой производственной площадки компании Nestle сообщил Forbes в понедельник, 12 декабря. Отмечается, что суммарно Nestle инвестирует 39,4 млн долларов в открытие новой производственной площадки в Смолыгове Волынской области. Вместе с фабрикой в Торчине производственная сеть Волыни станет европейским региональным хабом компании для категории кулинарных продуктов.
Компания заявила, что в хабе будет трудоустроено 1,5 тыс. человек на производстве, обеспечивающем поставки вермишели как на рынок Украины, так и на другие европейские рынки.
«Это важный шаг для Nestle, сделанный в очень сложное для страны время. Мы стремимся создать хаб по производству пищевых и кулинарных продуктов, обеспечивая дополнительные рабочие места и удовлетворяя потребности украинцев и граждан других европейских стран в высококачественных продуктах», — заявил Алессандро Дзанелли, гендиректор Nestle в Украине и Юго-Восточной Европе.
Добавим, что в 2003 году Nestle выкупила акции предприятия «Волыньхолдинг», выпускающего соусы под брендом «Торчин». Предприятие работает в поселке Торчин, возле Смолыгова.
По материалам:
Zaxid.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.