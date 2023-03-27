Несмотря на увеличение спроса, энергосистема Украины работает с резервом мощностей — Минэнерго — Finance.ua
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Несмотря на увеличение спроса, энергосистема Украины работает с резервом мощностей — Минэнерго

Энергетика
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В понедельник, 27 марта, энергосистема работает без ограничений и с резервом мощностей, несмотря на увеличение спроса.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
«По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, несмотря на определенное увеличение спроса, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране», — сообщили в Минэнерго.
В Харьковской, Донецкой и Херсонской областях после вражеских обстрелов энергетики производят ремонтные работы. В Житомирской области могут ненадолго выключать свет. Это также связано с ремонтом сетевой инфраструктуры.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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