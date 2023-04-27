Несмотря на рост экономики, доходы промпроизводства в Китае упали на 21% — Finance.ua

Несмотря на рост экономики, доходы промпроизводства в Китае упали на 21% Сегодня 20:20

Прибыли в промышленном производстве в Китае упали на 21% в первом квартале года, что свидетельствует о медленном восстановлении промышленности в стране, несмотря на общий рост экономики за этот же период.

Прибыли промпроизводства в стране упали на 21%. Речь идет о прибыли, возникающей в секторах промышленности, коммерческой и производственной деятельности предприятий.

При этом именно промышленное производство выросло на 3%.

Данные о доходах свидетельствуют о незначительных изменениях по сравнению с первыми двумя месяцами года, когда доходы в сфере промышленности упали на 23% в годовом исчислении.

Промышленная активность в Китае улучшилась по сравнению с другими показателями в последние месяцы после того, как правительство отменило жесткие пандемийные ограничения в конце прошлого года. ВВП страны вырос на 4,5% в первом квартале.

В настоящее время рынки пристально наблюдают за возобновлением экономической активности в Китае, ведь наращивание производства в стране может оказать значительное дополнительное давление на цены, прежде всего на энергетических рынках, таких как нефть.

С другой стороны, открытие Китая на международном рынке поможет мировой экономике поддерживать спрос, а возвращение китайской промышленности будет способствовать снижению инфляции из-за большего предложения товаров.

Економічна Правда По материалам:

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