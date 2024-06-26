Необходим для вступления в ЕС: Кабмин утвердил план по энергетике и климату до 2030 года — Finance.ua

Необходим для вступления в ЕС: Кабмин утвердил план по энергетике и климату до 2030 года Сегодня 19:14 — Энергетика

Кабинет министров Украины одобрил Национальный план по энергетике и климату (НПЭК) до 2030 года. Этот план является одним из условий переговорного процесса и вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Соболев отметил, что план представляет собой стратегический документ, направленный на согласование экологической, энергетической и экономической политики для обеспечения устойчивого развития Украины.

«Мы шли к принятию этого плана от прошедшей конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне в 2023 году, и сегодня НПЭК утвержден. Во время большой войны и менее чем за год мы смогли разработать и принять этот важный документ. Для сравнения, другим странам нужно 1,5−2 года для разработки собственных аналогичных планов», — написал он.

По словам Соболева, разработка НПЭК была результатом совместной работы более 1500 представителей разных секторов и заинтересованных сторон. Координацию разработки осуществляло Министерство экономики Украины, привлекая ключевые министерства и ведомства, независимых экспертов, аналитический центр DiXi Group и Институт экономики и прогнозирования НАН Украины при поддержке Посольства Великобритании и Net Zero World Initiative.

DiXi Group подчеркнула, что Украина разработала НПЭК в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) 2018/1999 и с учетом лучших практик стран-членов ЕС. Этот план является одним из условий переговорного процесса и вступления Украины в Европейский Союз.

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Основные цели НПЭК включают сокращение выбросов парниковых газов на 65% по сравнению с уровнем 1990 года, достижение 27% доли возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении и диверсификацию источников и путей поставок энергоресурсов — не более 30% от одного поставщика.

Директор исследований DiXi Group Роман Ницович отметил, что особенностью украинского НПЭК является включение целей и мер, направленных на защиту и повышение устойчивости объектов критической инфраструктуры, что особенно важно в условиях полномасштабной войны.

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