Немецкий регулятор призвал Tesla отозвать почти 60 тыс. Model Y и Model 3 — Finance.ua

Немецкий регулятор призвал Tesla отозвать почти 60 тыс. Model Y и Model 3 Сегодня 04:25 — Технологии&Авто

Немецкий регулятор призвал Tesla отозвать почти 60 тыс. Model Y и Model 3, autogeek.com.ua

Федеральное управление автомобильного транспорта ФРГ (KBA) призвало Tesla запустить отзыв нескольких десятков тысяч электромобилей Model Y и Model 3, выпущенных в 2022 году, из-за технического сбоя в работе системы аварийного оповещения. Регулятор может инициировать отзыв только машин в Германии, однако в ведомстве уточнили, что проблема потенциально затронет более 59 000 электромобилей Tesla по всему миру.

Специалисты KBA выявили сбой в работе системы аварийного оповещения на автомобилях, которая должна производить автоматический вызов экстренных служб в случае серьёзной аварии. Владельцам соответствующих машин рекомендовано связаться с производителем или посетить авторизованные сервисы для установки обновления ПО, в котором проблема исправлена.

Ведомство опубликовало официальное заявление по данной проблеме 29 июня, после чего соответствующий материал появился на сайте государственной телерадиокомпании Rundfunk Berlin-Brandenburg. Речь идёт о машинах, выпущенных в 2022 году, включая Model Y, которые сейчас выпускаются новым заводом Tesla под Берлином. Model Y также производятся на предприятиях компании в Калифорнии и близ Шанхая — там же сходят с конвейера и Model 3.

Во II квартале Tesla отметила спад производства и поставок машин в квартальном исчислении — на 15,3 % и 17,9 % соответственно. Сказались дефицит компонентов и временные приостановки производства в Китае.

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