Немецкий производитель стройматериалов Knauf строит новый завод в Украине — Finance.ua

Немецкий производитель стройматериалов Knauf строит новый завод в Украине
Немецкая компания Knauf начала в Украине строительство нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей.
Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Кисилевский.
«Предприятие будет расположено в городке Борщев Тернопольской области. Проектные мощности нового производства — 30 млн кв. м гипсокартона и 320 тыс. т сухих смесей», — рассказал он.
Инвестиции в проект составят 150 млн евро.
Это будет второй завод Knauf в Украине. Первый находится и работает в Киеве. Мощность киевского производства — около 25 млн кв. м гипсокартона и 200 тыс. т сухих смесей. Киевский завод дает работу 425 работникам, почти половина из которых переехали из оккупированного Соледара на Донбассе.
В Борщеве расположена главная сырьевая база Knauf в Украине — карьер гипсового камня, разведанных запасов которого хватит минимум на 20 лет работы.
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