Немецкий экспорт, промышленное производство падают больше, чем ожидалось — Finance.ua

Немецкий экспорт, промышленное производство падают больше, чем ожидалось Сегодня 14:33

Немецкий экспорт и промышленное производство упали больше, чем ожидалось в сентябре, что свидетельствует о слабости двух столпов немецкой экономической модели в начале четвертого квартала.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федерального статистического управления.

В сентябре экспорт упал на 1,7% по сравнению с августом. Этот результат превысил прогноз снижения на 1,4%.

В сентябре промышленное производство упало на 2,5% за месяц. Это также больше по сравнению с прогнозом снижения на 1,0%.

Второе президентство Дональда Трампа, пообещавшего ввести 10% тарифы на импорт из всех стран, не сулит ничего хорошего для немецкой промышленности и экспорта.

Германия больше всего проигрывает, если президентство Трампа повлечет за собой торговую войну «око за око» между Соединенными Штатами и Европой, а промышленная мощь Германии, которой раньше завидовали, может превратиться в острую уязвимость.

Економічна Правда По материалам:

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