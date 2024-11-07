Немецкий экспорт, промышленное производство падают больше, чем ожидалось — Finance.ua
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Немецкий экспорт, промышленное производство падают больше, чем ожидалось

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Немецкий экспорт и промышленное производство упали больше, чем ожидалось в сентябре, что свидетельствует о слабости двух столпов немецкой экономической модели в начале четвертого квартала.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федерального статистического управления.
В сентябре экспорт упал на 1,7% по сравнению с августом. Этот результат превысил прогноз снижения на 1,4%.
В сентябре промышленное производство упало на 2,5% за месяц. Это также больше по сравнению с прогнозом снижения на 1,0%.
Второе президентство Дональда Трампа, пообещавшего ввести 10% тарифы на импорт из всех стран, не сулит ничего хорошего для немецкой промышленности и экспорта.
Германия больше всего проигрывает, если президентство Трампа повлечет за собой торговую войну «око за око» между Соединенными Штатами и Европой, а промышленная мощь Германии, которой раньше завидовали, может превратиться в острую уязвимость.
По материалам:
Економічна Правда
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