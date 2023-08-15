Немецкая компания покупает сахарный завод в Украине — Finance.ua
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Немецкая компания покупает сахарный завод в Украине

Фондовый рынок
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Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о приобретении обществом с ограниченной ответственностью Радеховский сахар активов ПАО Гнидавский сахарный завод.
Владельцем компании Радеховский сахар является немецкая компания Pfeifer & Langen. Также этой компании принадлежат четыре сахарных завода в Тернопольской области — в Збараже, Козовой, Хоросткове и Чорткове. Раньше их владельцем был агрохолдинг «Мрия».
Гнидавский сахарный завод находится в Луцке. Он выпускает продукцию под торговой маркой «Солодко». Завод может перерабатывать до 6000 тонн сахарной свеклы в сутки. Конечными бенефициарными владельцами завода указаны Ярослав Галькевич и Евгений Макара.
Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG — немецкая семейная компания со штаб-квартирой в Кельне. Более 150 лет занимается производством и реализацией сахара и производных продуктов.
По материалам:
НВ
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