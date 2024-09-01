Немцы активно эмигрируют: какие страны выбирают чаще всего — Finance.ua

Немцы активно эмигрируют: какие страны выбирают чаще всего Сегодня 07:44 — Мир

Немцы активно эмигрируют: какие страны выбирают чаще всего

Почти 13 тыс. граждан Германии эмигрировали в 2023 году в соседние Австрию и Швейцарию, следует из опубликованных данных Федерального статистического ведомства.

Об этом пишет издание Die Zeit.

«Граждане Германии, желающие покинуть страну, все чаще выбирают Швейцарию, при этом тенденция усиливается. Австрия также является одним из самых лучших направлений эмиграции», — отмечает издание.

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По данным статистической службы, по состоянию на 2023 год почти 316 тыс. немцев официально проживали на территории Швейцарии, что на 1,5% выше показателей за 2022 год. Как отмечают эксперты, помимо географической близости, а также отсутствия языковых барьеров, ключевыми мотивами для переезда в последнее время становятся такие факторы, как более высокий уровень жизни и заработных плат, а также сравнительно низкие налоги.

«Количество живущих в Швейцарии немцев растет уже много лет», — считают в Федеральном статистическом ведомстве.

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Австрия является вторым по популярности местом эмиграции для немцев, причем количество переезжающих туда в последние годы растет еще более высокими темпами, чем в Швейцарию. Как следует из статистических данных, на 2023 год в стране проживало более 225 тыс. немцев, при этом за прошлый год этот показатель увеличился на 3,7% или 8,2 тыс. человек.

«Пространственная близость и общий язык облегчают смену места жительства как на Австрию, так и на Швейцарию», — отмечает издание.

Лидером среди стран, в которых немецкий язык не является одним из основных, стала Испания: на начало 2024 года в стране было официально зарегистрировано около 126 тыс. граждан Германии. Однако, как отмечает статистическое ведомство, доля немцев, предпочитающих жить в средиземноморской стране, существенно сократилась за прошлый год — на 11,8%.

Швейцария является ведущей страной по количеству случаев переезда граждан Германии. В частности, в 2022 году был достигнут новый ежегодный максимум, когда паспорт альпийской республики получили почти 9 тыс. немцев. На втором месте Швеция: гражданство скандинавской страны получили около 1,3 тыс. немцев.

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