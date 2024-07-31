Нелегальные АЗС: БЭБ изъяло дизтопливо и бензин на 4,5 млн — Finance.ua

Нелегальные АЗС: БЭБ изъяло дизтопливо и бензин на 4,5 млн Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Детективы ТУ Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили группу лиц, организовавших незаконную продажу фальсифицированного горючего на территории Киевщины.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что горючее хранилось на одной из местных нефтебаз.

«В дальнейшем фальсифицированный бензин и дизтопливо продавали через сеть автозаправочных станций, которые работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества», — говорится в сообщении.

Как отметили в БЭБ, в результате санкционированных обысков на 4 заправках и нефтеперерабатывающем заводе детективы Бюро изъяли более 70 тонн фальсифицированного дизельного топлива и 18 тонн бензина марки А-95. Их ориентировочная стоимость составляет 4,5 млн грн.

Также БЭБ изъяло 4 модульных станции для заправки, 12 емкостей для хранения горючего, 2 грузовых автомобиля с автоцистернами и микроавтобус.

Економічна Правда По материалам:

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