Некоторые сервисы банка будут работать с ограничениями с утра 18 февраля — Finance.ua

ПРОМО Некоторые сервисы банка будут работать с ограничениями с утра 18 февраля Сегодня 16:20 — Личные финансы

В субботу, 18 февраля, будет проходить обновление IT-систем Кредобанка . Некоторые сервисы банка будут работать с ограничениями в период ориентировочно с 7:00 до 10:00.

В частности, в это время изменения в работе будут наблюдаться в онлайн-банкинге KredoBank

отражение финансовых операций будет происходить с опозданием;

будет недоступно открытие виртуальной карты и счета с виртуальной картой;

будет недоступна возможность стать клиентом банка онлайн.

Также в этот период будут недоступны:

операции в терминалах самообслуживания Кредобанка;

погашение кредитов через терминалы Сити24 и вебсайт банка;

идентификация клиента посредством голосового меню IVR.

После проведения обновления IT специалистами банка все заработает в полном объеме в обычном режиме. Приносим свои извинения за временные неудобства.

Кредобанк По материалам:

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