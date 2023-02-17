Некоторые сервисы банка будут работать с ограничениями с утра 18 февраля — Finance.ua
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Некоторые сервисы банка будут работать с ограничениями с утра 18 февраля

Личные финансы
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В субботу, 18 февраля, будет проходить обновление IT-систем Кредобанка. Некоторые сервисы банка будут работать с ограничениями в период ориентировочно с 7:00 до 10:00.
В частности, в это время изменения в работе будут наблюдаться в онлайн-банкинге KredoBank.
Также в этот период будут недоступны:
  • операции в терминалах самообслуживания Кредобанка;
  • погашение кредитов через терминалы Сити24 и вебсайт банка;
  • идентификация клиента посредством голосового меню IVR.
После проведения обновления IT специалистами банка все заработает в полном объеме в обычном режиме. Приносим свои извинения за временные неудобства.
По материалам:
Кредобанк
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