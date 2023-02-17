Некоторые сервисы банка будут работать с ограничениями с утра 18 февраля — Finance.ua

ПРОМО
Некоторые сервисы банка будут работать с ограничениями с утра 18 февраля
В субботу, 18 февраля, будет проходить обновление IT-систем Кредобанка. Некоторые сервисы банка будут работать с ограничениями в период ориентировочно с 7:00 до 10:00.
В частности, в это время изменения в работе будут наблюдаться в онлайн-банкинге KredoBank.
- отражение финансовых операций будет происходить с опозданием;
- будет недоступно открытие виртуальной карты и счета с виртуальной картой;
- будет недоступна возможность стать клиентом банка онлайн.
Также в этот период будут недоступны:
- операции в терминалах самообслуживания Кредобанка;
- погашение кредитов через терминалы Сити24 и вебсайт банка;
- идентификация клиента посредством голосового меню IVR.
После проведения обновления IT специалистами банка все заработает в полном объеме в обычном режиме. Приносим свои извинения за временные неудобства.
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