Некоторые облэнерго неправильно применяли графики отключений: Госэнергонадзор начинает проверку — Finance.ua

Некоторые облэнерго неправильно применяли графики отключений: Госэнергонадзор начинает проверку Сегодня 12:18 — Энергетика

Некоторые облэнерго неправильно применяли графики отключений: Госэнергонадзор начинает проверку

Госэнергонадзор углубленно проверит применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях.

Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Он отметил, что ведомство держит на постоянном контроле вопрос применения графиков почасовых отключений.

«Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан по поводу несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка. На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии», — подчеркнул Слободян.

Он отметил, что Днепропетровщина в лидерах по количеству жалоб. Очевидно, углубленная проверка начнется именно с этой области, после чего состоится еще в 5 — 6 регионах.

Глава Госэнергонадзора отметил, что графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой.

«В то же время есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим. По результатам будут выданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями по дальнейшему их избеганию», — сообщил Слободян.

Діло По материалам:

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