Нефтесервисный гигант Baker Hughes продает свой бизнес в россии — Finance.ua
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Нефтесервисный гигант Baker Hughes продает свой бизнес в россии

Фондовый рынок
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Нефтесервисный гигант Baker Hughes продает свой бизнес в россии
Нефтесервисный гигант Baker Hughes продает свой бизнес в россии
Компания Baker Hughes, которая входит в так называемую «большую четверку» нефтесервисных компаний, продает свой российский бизнес и уходит с рынка рф.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Baker Hughes уже подписала соглашение о продаже своего бизнеса Oilfield Services в россии («OFS russia») местному менеджменту. Соглашение является следствием предварительного решения о приостановлении новых инвестиций в россии и обязательства соблюдать действующие законы и санкции, отмечают в компании.
«Новый бизнес будет работать вне зависимости от Baker Hughes, в частности — под независимым брендом, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства OFS russia», — сообщили в Baker Hughes.

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2022 года после одобрения властями рф. В ходе процесса выхода с российского рынка компания будет поддерживать своих сотрудников, что обычно означает сохранение заработной платы до завершения сделки.
В «Большую четверку» нефтесервисных компаний входят Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) и Weatherford International (WFT). Такие компании занимаются бурением скважин, их ремонтом, исследованиями, строительством инфраструктуры, обслуживанием нефтепромышленного оборудования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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