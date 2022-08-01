Нефтесервисный гигант Baker Hughes продает свой бизнес в россии — Finance.ua

Нефтесервисный гигант Baker Hughes продает свой бизнес в россии Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Нефтесервисный гигант Baker Hughes продает свой бизнес в россии

Компания Baker Hughes, которая входит в так называемую «большую четверку» нефтесервисных компаний, продает свой российский бизнес и уходит с рынка рф.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Baker Hughes уже подписала соглашение о продаже своего бизнеса Oilfield Services в россии («OFS russia») местному менеджменту. Соглашение является следствием предварительного решения о приостановлении новых инвестиций в россии и обязательства соблюдать действующие законы и санкции, отмечают в компании.

«Новый бизнес будет работать вне зависимости от Baker Hughes, в частности — под независимым брендом, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства OFS russia», — сообщили в Baker Hughes.

Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2022 года после одобрения властями рф. В ходе процесса выхода с российского рынка компания будет поддерживать своих сотрудников, что обычно означает сохранение заработной платы до завершения сделки.

В «Большую четверку» нефтесервисных компаний входят Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) и Weatherford International (WFT). Такие компании занимаются бурением скважин, их ремонтом, исследованиями, строительством инфраструктуры, обслуживанием нефтепромышленного оборудования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.