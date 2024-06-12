Нефть растет на фоне оптимистичного прогноза спроса — Finance.ua
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Нефть растет на фоне оптимистичного прогноза спроса

Энергетика
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Цены на нефть выросли на фоне оптимистичных прогнозов мирового спроса от Управления энергетической информации США и ОПЕК, подкрепленных отраслевыми данными. Это свидетельствует о том, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 37 центов, или на 0,45%, до 82,29 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 46 центов или на 0,6% до 78,36 доллара.
EIA повысило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год до 1,10 млн баррелей в сутки по предварительной оценке в 900 000 баррелей в сутки, в то время как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила свой прогноз на 2024 год относительно относительно сильного рост мирового спроса на нефть, ссылаясь на ожидания путешествий и туризма во втором полугодии.
На прошлой неделе цены снизились более чем на 2% после того, как ОПЕК и его союзники заявили, что поэтапно прекратят сокращение добычи начиная с октября.
«Сырая нефть выросла, поскольку ОПЕК сохранила свои прогнозы по усилению спроса», — отмечают аналитики ANZ, добавляя, что спрос на нефть, вероятно, будет стимулироваться Китаем и другими странами с развивающейся экономикой.
«Несмотря на то, что на прошлой неделе ОПЕК объявила, что начнет поэтапное сокращение некоторых добровольных сокращений позже в этом году, ее прогнозы свидетельствуют о том, что это будет легко воспринято рынком».
По материалам:
Економічна Правда
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