Нефть обрушилась после 104%-ных пошлин Трампа на Китай — Finance.ua
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Нефть обрушилась после 104%-ных пошлин Трампа на Китай

Энергетика
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Нефть обрушилась после 104%-ных пошлин Трампа на Китай
Нефть обрушилась после 104%-ных пошлин Трампа на Китай
Цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние четыре года. Эскалация тарифной войны между США и Китаем может снизить спрос в двух крупнейших экономиках мира.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,8% до 60,4 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTIntermediate упали на 4,1% до 57,1 доллара. Оба контракта достигли самого низкого уровня с февраля 2021 года.
Цены на нефть марки Brent и WTI падают уже пятую сессию подряд с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных таможенных тарифов на большую часть импорта, что повлекло за собой опасения, что мировая торговая война подорвет экономический рост и отразится на спросе на топливо.
Пошлины президента Дональда Трампа на товары из Китая в размере 104% вступили в силу 9 апреля. Тарифы выросли еще на 50% после того, как Пекин отказался снять соответствующие пошлины на американские товары до дедлайна, установленного Трампом.
Пекин поклялся не подвергаться шантажу США, после того как Трамп пригрозил ввести дополнительный 50-процентный тариф на китайские товары, если страна не отменит соответствующий сбор в размере 34%.
«Агрессивные ответные меры Китая снижают шансы на быстрое заключение соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира, вызывая растущие опасения по поводу экономической рецессии во всем мире», — заявил Э Линь, вице-президент с рынков нефтяных товаров компании Rystad Energy.
Еще больше усилило падение цен на нефть принятое на прошлой неделе решение ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая россию) об увеличении добычи в мае на 411 тысяч баррелей в день. По словам аналитиков, этот шаг, вероятнее всего, приведет к избытку предложения на рынке.
Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть марки Brent и WTI могут упасть до 62 и 58 долларов за баррель до декабря 2025 года, а также до 55 и 51 долларов за баррель до декабря 2026 года.
На фоне падения цен на нефть стоимость российской нефти марки ESPO впервые опустилась ниже установленного на Западе верхнего предела в 60 долларов за баррель.
Ранее флагманский российский сорт нефти Urals упал до 50 долларов за баррель. Падение цен на нефть усилило давление на государственный бюджет, лишая Кремль возможностей наращивать расходы для войны против Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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