Нефть дорожает после повышения Федрезервом ключевой ставки — Finance.ua

Нефть дорожает после повышения Федрезервом ключевой ставки Сегодня 10:44 — Энергетика

Цены на нефть возобновили рост в четверг, 22 сентября, после падения на 1% на предыдущей сессии, поскольку обеспокоенность по поводу ограничений поставок накануне зимы затмили опасения рецессии.

Об этом пишет Reuters

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 50 центов, или 0,6%, до 90,33 долл. за баррель к 03:19 по Гринвичу, компенсируя свои потери в начале азиатских торгов.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 45 центов до 83,39 доллара.

Оба контрольных показателя упали почти до двухнедельного минимума в среду после объявления ФРС США о третьем повышении процентных ставок на 75 базисных пунктов, чтобы обуздать инфляцию. Это дало сигнал о том, что расходы по займам будут продолжать расти в этом году.

По словам аналитиков Haitong Futures, рынок ожидал повышения ставок, и объявление ФРС не вызвало особого удивления.

Между тем, некоторые китайские нефтеперерабатывающие заводы рассматривают возможность увеличения объемов производства в октябре, ожидая повышения спроса и потенциального изменения политики Пекина в отношении экспорта топлива, что может увеличить спрос на сырую нефть.

Но цены на нефть остаются под давлением продаж из-за увеличения запасов и ухудшения экономических перспектив, отметили аналитики Citi.

Запасы сырой нефти в США (USOILC=ECI) выросли на 1,1 млн баррелей за неделю до 16 сентября до 430,8 млн баррелей, что меньше, чем прогнозировали аналитики в опросе Reuters по росту на 2,2 млн баррелей.

Стремительный рост доллара также препятствует росту цен на нефть, поскольку это делает нефть более дорогой для многих покупателей. В среду индекс доллара достиг 20-летнего максимума по отношению к корзине других валют.

Доллар подскочил до нового максимума за два десятилетия, а азиатские фондовые биржи достигли двухлетнего минимума после того, как ФРС США резко повысила процентные ставки США и запланировала их повышение далее, чтобы обуздать инфляцию.

Економічна Правда По материалам:

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