Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов бензина в США — Finance.ua

Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов бензина в США Сегодня 20:20 — Энергетика

Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов бензина в США

Цены на нефть снизились в четверг, 28 ноября, после увеличения запасов бензина в США.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters

Цены на нефть Brent снизились на 14 центов, или 0,2%, до 72,69 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate также подешевели на 14 центов, или 0,2%, до 68,58 доллара за баррель.

Ожидается, что торговля будет небольшой из-за праздника Дня благодарения в США , который начинается с четверга.

Цена нефти, вероятно, сохранит свою краткосрочную медвежью динамику, поскольку риски перебоев в поставках на Ближнем Востоке исчезают и связаны с более высокими, чем ожидалось, запасами бензина в США, сказал Йэп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Запасы бензина в США выросли на 3,3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 22 ноября, сообщило в среду Управление энергетической информации США (EIA).

Замедление роста спроса на топливо среди крупнейших потребителей, Соединенных Штатов и Китая сильно повлияло на цены на нефть в этом году, хотя сокращение поставок со стороны ОПЕК+, объединяющей Организацию стран-экспортеров нефти, ограничило потери.

Укрінформ По материалам:

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