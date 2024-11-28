Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов бензина в США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов бензина в США

Энергетика
35
Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов бензина в США
Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов бензина в США
Цены на нефть снизились в четверг, 28 ноября, после увеличения запасов бензина в США.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Цены на нефть Brent снизились на 14 центов, или 0,2%, до 72,69 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate также подешевели на 14 центов, или 0,2%, до 68,58 доллара за баррель.
Ожидается, что торговля будет небольшой из-за праздника Дня благодарения в США, который начинается с четверга.
Цена нефти, вероятно, сохранит свою краткосрочную медвежью динамику, поскольку риски перебоев в поставках на Ближнем Востоке исчезают и связаны с более высокими, чем ожидалось, запасами бензина в США, сказал Йэп Джун Ронг, рыночный стратег IG.
Запасы бензина в США выросли на 3,3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 22 ноября, сообщило в среду Управление энергетической информации США (EIA).
Замедление роста спроса на топливо среди крупнейших потребителей, Соединенных Штатов и Китая сильно повлияло на цены на нефть в этом году, хотя сокращение поставок со стороны ОПЕК+, объединяющей Организацию стран-экспортеров нефти, ограничило потери.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.