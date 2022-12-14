Нефть дешевеет на фоне сомнений в спросе из-за роста запасов в США — Finance.ua

Нефть дешевеет на фоне сомнений в спросе из-за роста запасов в США Сегодня 10:34 — Энергетика

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром во время торгов упали в цене до 80,37 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:45 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,38%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 75,13 доллара за баррель, потеряв 0,34%.

Цены на нефть упали в начале торгов в среду после того, как отраслевые данные показали неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США вопреки прогнозам аналитиков о снижении, что усилило опасения по поводу ослабления спроса даже в условиях сокращения предложения, отмечает Reuters.

Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 7,8 миллиона баррелей за неделю до 9 декабря, согласно рыночным источникам со ссылкой на данные Американского института нефти, тогда как аналитики, опрошенные Reuters, ожидали снижения запасов на 3,6 миллиона баррелей.

В своем последнем ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что ожидает значительный рост мирового спроса на нефть в 2023 году, а потенциальный экономический подъем будет связан с ослаблением COVID-политики Китая.

УНН По материалам:

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