Недвижимость в Турции: цены на квартиры и дома — Finance.ua

Недвижимость в Турции: цены на квартиры и дома

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Недвижимость в Турции: цены на квартиры и дома

Спрос на недвижимость в Турции растет с каждым годом. Покупка жилья в стране у моря — выгодное вложение средств. К тому же, став владельцем квартиры или дома в одном из турецких городов, иностранцы получают возможность оформить вид на жительство.

Что нужно знать о покупке недвижимости в Турции украинцам, какие цены на жилье в этой стране — узнали журналисты РБК

Как купить квартиру в Турции

На сайтах агентств недвижимости и онлайн-порталах объявлений можно подобрать разные варианты жилья во всех регионах Турции — от известных курортов и крупных городов до маленьких населенных пунктов, где предлагают квартиры по самой выгодной цене.

Наиболее посещаемые интернет-ресурсы с предложениями от риелторов и владельцев:

emlakjet.com — сайт на турецком языке с объявлениями от агентств, есть карта, фильтры по типу желаемой площади, комнат и т.д.

hepsiemlak.com — объявления с подробным описанием и фото жилья, предложения о продаже домов, квартир, земли. У ресурса есть мобильное приложение.

sahibinden.com — популярный турецкий сайт объявлений с предложениями от владельца. Также можно искать жилье в приложении Sahibinden для смартфона.

turkeyhomes.com — предложения о продаже квартир, пентхаусов в разных регионах Турции.

propertyturkey.com — недвижимость в Турции от риэлторов. Жилье в новостройках, вторичный рынок, дома.

Стоимость недвижимости в Турции

Для тех, кто собирается переезжать в Турцию на постоянное место жительства, актуально рассмотреть варианты недвижимости в экономически развитых регионах. Например, в Стамбуле, Анкаре, Измире, Денизле.

Однако средняя стоимость квадратного метра жилья в Стамбуле — одна из самых высоких в Турции и составляет 406 евро. Усредненная стоимость квартиры — 46 690 евро.

Престижными районами Стамбула считаются Башакшехир, Бейликдюзю, Шишли и Кагитхан в европейской части города. Ускюдар, Кадыкей, Санджактепе и Бейкоз — хорошие районы азиатской части Стамбула.

Цены пониже — в районе Эсеньюрт. Студии в Эсеньюрте можно найти за 370 тысяч лир (23,6 тысяч евро).

По данным портала endeksa , средняя цена квадратного метра в Анкаре — 195 евро. Квартира в Анкаре будет стоить от 24 тысяч евро.

В Измире квадратный метр жилья стоит 354 евро. Студии площадью до 25 квадратных метров в здании 90-х годов постройки можно найти по выгодной цене от 290 тысяч лир (около 18,5 тысяч евро).

Цена жилья на курортах Турции

Самые популярные курортные города Анталия, Аланья, Фетхие, Бодрум, Кемер, Сиде. Жилье у моря — отличный вариант для инвестиций. Хотя цены на недвижимость здесь — самые высокие в Турции.

Средняя цена за квадратный метр жилья в провинции Анталия (города Анталия, Аланья, Сиде, Кемер) — 348 евро, средняя стоимость квартир — 42 тысячи евро.

Но есть и выгодные варианты. Студия в Алании 45 кв.м будет стоить от 420 тысяч лир (около 27 тысяч евро). Дом в окрестностях Алании (Исмаилле, 15 км до моря) площадью до 100 кв.м с 3 комнатами предлагают за 46 тысяч евро.

В провинции Мугла, где расположены курорты Бодрум, Фетхие, Мармарис, стоимость квадратного метра составляет 724 евро, средняя цена квартир — 90 тысяч евро.

Важные нюансы для украинцев

Согласно турецкому законодательству, приобретение недвижимости в стране дает право всем иностранным гражданам получить вид на жительство сроком на год.

Кроме того, инвестиции в недвижимость в сумме 250 тысяч долларов позволяют иностранцу оформить гражданство Турецкой Республики. При этом не важно, это будет покупка одной или нескольких квартир — имеет значение общая сумма. Продать такую недвижимость можно будет через три года, не теряя статуса гражданина Турции.

Особенности турецких квартир

При поиске жилья в турецких многоэтажках следует учесть обозначение типов квартир:

квартиры студии (1+0)

двухкомнатные квартиры (1+1)

квартиры для семьи (2+1)

бюджетные виллы (3+2), элитные дома (4+2).

В большинстве многоэтажек нет центрального отопления. В холодный сезон квартиры обогревают кондиционером, также устанавливают «теплый пол». Почти во всех многоквартирных апартаментах есть балкон или терраса.

В жилых комплексах развита инфраструктура — ​​в подвале дома может быть спортзал с тренажерами, баня хамам, а во дворе — бассейн, детская и спортивная площадки.

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