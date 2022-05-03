Недвижимость в Турции: цены на квартиры и дома — Finance.ua
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Недвижимость в Турции: цены на квартиры и дома

Сегодня 08:00Личные финансы
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Недвижимость в Турции: цены на квартиры и домаНедвижимость в Турции: цены на квартиры и дома
Спрос на недвижимость в Турции растет с каждым годом. Покупка жилья в стране у моря — выгодное вложение средств. К тому же, став владельцем квартиры или дома в одном из турецких городов, иностранцы получают возможность оформить вид на жительство.
Что нужно знать о покупке недвижимости в Турции украинцам, какие цены на жилье в этой стране — узнали журналисты РБК.

Как купить квартиру в Турции

На сайтах агентств недвижимости и онлайн-порталах объявлений можно подобрать разные варианты жилья во всех регионах Турции — от известных курортов и крупных городов до маленьких населенных пунктов, где предлагают квартиры по самой выгодной цене.
Наиболее посещаемые интернет-ресурсы с предложениями от риелторов и владельцев:
  • emlakjet.com — сайт на турецком языке с объявлениями от агентств, есть карта, фильтры по типу желаемой площади, комнат и т.д.
  • hepsiemlak.com — объявления с подробным описанием и фото жилья, предложения о продаже домов, квартир, земли. У ресурса есть мобильное приложение.
  • sahibinden.com — популярный турецкий сайт объявлений с предложениями от владельца. Также можно искать жилье в приложении Sahibinden для смартфона.
  • turkeyhomes.com — предложения о продаже квартир, пентхаусов в разных регионах Турции.
  • propertyturkey.com — недвижимость в Турции от риэлторов. Жилье в новостройках, вторичный рынок, дома.

Стоимость недвижимости в Турции

Для тех, кто собирается переезжать в Турцию на постоянное место жительства, актуально рассмотреть варианты недвижимости в экономически развитых регионах. Например, в Стамбуле, Анкаре, Измире, Денизле.
Однако средняя стоимость квадратного метра жилья в Стамбуле — одна из самых высоких в Турции и составляет 406 евро. Усредненная стоимость квартиры — 46 690 евро.
Недвижимость в Турции: цены на квартиры и дома
Престижными районами Стамбула считаются Башакшехир, Бейликдюзю, Шишли и Кагитхан в европейской части города. Ускюдар, Кадыкей, Санджактепе и Бейкоз — хорошие районы азиатской части Стамбула.
Цены пониже — в районе Эсеньюрт. Студии в Эсеньюрте можно найти за 370 тысяч лир (23,6 тысяч евро).
Недвижимость в Турции: цены на квартиры и дома
По данным портала endeksa, средняя цена квадратного метра в Анкаре — 195 евро. Квартира в Анкаре будет стоить от 24 тысяч евро.
В Измире квадратный метр жилья стоит 354 евро. Студии площадью до 25 квадратных метров в здании 90-х годов постройки можно найти по выгодной цене от 290 тысяч лир (около 18,5 тысяч евро).
Недвижимость в Турции: цены на квартиры и дома

Цена жилья на курортах Турции

Самые популярные курортные города Анталия, Аланья, Фетхие, Бодрум, Кемер, Сиде. Жилье у моря — отличный вариант для инвестиций. Хотя цены на недвижимость здесь — самые высокие в Турции.
Средняя цена за квадратный метр жилья в провинции Анталия (города Анталия, Аланья, Сиде, Кемер) — 348 евро, средняя стоимость квартир — 42 тысячи евро.
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Но есть и выгодные варианты. Студия в Алании 45 кв.м будет стоить от 420 тысяч лир (около 27 тысяч евро). Дом в окрестностях Алании (Исмаилле, 15 км до моря) площадью до 100 кв.м с 3 комнатами предлагают за 46 тысяч евро.
В провинции Мугла, где расположены курорты Бодрум, Фетхие, Мармарис, стоимость квадратного метра составляет 724 евро, средняя цена квартир — 90 тысяч евро.

Важные нюансы для украинцев

Согласно турецкому законодательству, приобретение недвижимости в стране дает право всем иностранным гражданам получить вид на жительство сроком на год.
Кроме того, инвестиции в недвижимость в сумме 250 тысяч долларов позволяют иностранцу оформить гражданство Турецкой Республики. При этом не важно, это будет покупка одной или нескольких квартир — имеет значение общая сумма. Продать такую недвижимость можно будет через три года, не теряя статуса гражданина Турции.

Особенности турецких квартир

При поиске жилья в турецких многоэтажках следует учесть обозначение типов квартир:
  • квартиры студии (1+0)
  • двухкомнатные квартиры (1+1)
  • квартиры для семьи (2+1)
  • бюджетные виллы (3+2), элитные дома (4+2).
В большинстве многоэтажек нет центрального отопления. В холодный сезон квартиры обогревают кондиционером, также устанавливают «теплый пол». Почти во всех многоквартирных апартаментах есть балкон или терраса.
В жилых комплексах развита инфраструктура — ​​в подвале дома может быть спортзал с тренажерами, баня хамам, а во дворе — бассейн, детская и спортивная площадки.
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По материалам: РБК-Україна
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