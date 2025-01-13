Не пропустите: Лучшие криптовалюты для накопления в январский спад рынка — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Не пропустите: Лучшие криптовалюты для накопления в январский спад рынка Сегодня 13:10 — Криптовалюта

Не пропустите: Лучшие криптовалюты для накопления в январский спад рынка

Пока рынок переживает спад в январе, открывается окно для покупки перспективных криптовалют по более низким ценам. Некоторые цифровые активы могут значительно вырасти и стать ценным дополнением к вашему портфелю во время этого спада. Узнайте, какие активы могут принести пользу при покупке сейчас и подготовиться к росту, когда рынок восстановится.

Победа Трампа вызвала хаос на крипторынке: мем-монета $XYZ готова выстрелить с ростом на 99,900%!

Победа Дональда Трампа на выборах вызвала тектонический сдвиг на крипторынке, задав старт беспрецедентному буллрану. Пока крупные монеты медленно ползут вверх с двузначным ростом, мем-монеты выходят на первый план.

Резкий рост PNUT на 4500%? Взлет FRED на 6000%? Это уже история. Эти монеты не выдержали давления продаж, оставив инвесторов, страдающих от FOMO, зализывать раны. Но рынок не ждёт слабых — новый титан появился, чтобы переписать рекорды прибыли и выстрелить с ошеломляющим ростом на 99,900%!

$XYZ входит в игру, чтобы сокрушить легенды мем-монет

Познакомьтесь с $XYZ — первой спортивной мем-монетой для настоящих криптоэнтузиастов, жаждущих 1000-кратной прибыли. Этот токен для тех, кто любит азарт соревнований.

Когда Трамп берёт управление, крипторынок готов взорваться. Конкуренция становится жестче, и выжить смогут только самые сильные токены. Пора забыть о старых и слабых мем-монетах — пришло время настоящих лидеров.

$XYZ уже показывает результаты, даже не выйдя на рынок

Предпродажа $XYZ в разгаре, предлагая доступ к токену по специальной цене перед листингом:

Стартовая цена: $0.0001

$0.0001 Текущая цена: $0.1 333

$0.1 333 За несколько месяцев $XYZ уже вырос более чем на 1330%!

Следующий этап: $0.002 (+66% роста)

$0.002 (+66% роста) Целевая цена: $0.1

Биткоин (BTC)

Биткоин за последние неделю и месяц упал на 1.89% и 1.98% соответственно. Несмотря на это, за полгода он вырос на 61.15%. Торгуясь в диапазоне $93,442-$101,009, Биткоин остаётся в центре внимания инвесторов.

Технические показатели смешанные. 10-дневная SMA ($94,177) ниже 100-дневной SMA ($96,788), что указывает на краткосрочную медвежью тенденцию. Однако RSI на уровне 62.49 близок к зоне перекупленности, а MACD на уровне 220.22 показывает положительный импульс.

TRON (TRX)

TRON (TRX) испытал колебания цены: за неделю он упал на 8.52%, за месяц — на 9.94%. Тем не менее, за полгода он вырос на 74.17%.

Cardano (ADA)

ADA показывает смешанные результаты: за неделю его цена снизилась на 0.83%, за месяц — на 6.74%, но за полгода она выросла на впечатляющие 115.84%.

Avalanche (AVAX)

AVAX в последние дни демонстрировал значительные изменения. За неделю цена упала на 4.43%, за месяц — на 15.91%. Однако за шесть месяцев она выросла на 44.91%.

Заключение

BTC, TRX, ADA и AVAX являются перспективными, но XYZVerse (XYZ), первая спортивная мем-монета, создаёт сообщество фанатов и нацелена на выдающийся рост.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.