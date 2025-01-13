Не пропустите: Лучшие криптовалюты для накопления в январский спад рынка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Не пропустите: Лучшие криптовалюты для накопления в январский спад рынка

Криптовалюта
48
Не пропустите: Лучшие криптовалюты для накопления в январский спад рынка
Не пропустите: Лучшие криптовалюты для накопления в январский спад рынка
Пока рынок переживает спад в январе, открывается окно для покупки перспективных криптовалют по более низким ценам. Некоторые цифровые активы могут значительно вырасти и стать ценным дополнением к вашему портфелю во время этого спада. Узнайте, какие активы могут принести пользу при покупке сейчас и подготовиться к росту, когда рынок восстановится.

Победа Трампа вызвала хаос на крипторынке: мем-монета $XYZ готова выстрелить с ростом на 99,900%!

Не пропустите: Лучшие криптовалюты для накопления в январский спад рынка
Победа Дональда Трампа на выборах вызвала тектонический сдвиг на крипторынке, задав старт беспрецедентному буллрану. Пока крупные монеты медленно ползут вверх с двузначным ростом, мем-монеты выходят на первый план.
Резкий рост PNUT на 4500%? Взлет FRED на 6000%? Это уже история. Эти монеты не выдержали давления продаж, оставив инвесторов, страдающих от FOMO, зализывать раны. Но рынок не ждёт слабых — новый титан появился, чтобы переписать рекорды прибыли и выстрелить с ошеломляющим ростом на 99,900%!
Примите сторону XYZ — непревзойдённого чемпиона мем-монет

$XYZ входит в игру, чтобы сокрушить легенды мем-монет

Познакомьтесь с $XYZ — первой спортивной мем-монетой для настоящих криптоэнтузиастов, жаждущих 1000-кратной прибыли. Этот токен для тех, кто любит азарт соревнований.
Когда Трамп берёт управление, крипторынок готов взорваться. Конкуренция становится жестче, и выжить смогут только самые сильные токены. Пора забыть о старых и слабых мем-монетах — пришло время настоящих лидеров.

$XYZ уже показывает результаты, даже не выйдя на рынок

Предпродажа $XYZ в разгаре, предлагая доступ к токену по специальной цене перед листингом:
  • Стартовая цена: $0.0001
  • Текущая цена: $0.1 333
  • За несколько месяцев $XYZ уже вырос более чем на 1330%!
  • Следующий этап: $0.002 (+66% роста)
  • Целевая цена: $0.1
Если вы не в деле — вы упустили свой шанс. Предпродажа $XYZ набирает скорость, как чемпионский удар.

Биткоин (BTC)

Биткоин за последние неделю и месяц упал на 1.89% и 1.98% соответственно. Несмотря на это, за полгода он вырос на 61.15%. Торгуясь в диапазоне $93,442-$101,009, Биткоин остаётся в центре внимания инвесторов.
Технические показатели смешанные. 10-дневная SMA ($94,177) ниже 100-дневной SMA ($96,788), что указывает на краткосрочную медвежью тенденцию. Однако RSI на уровне 62.49 близок к зоне перекупленности, а MACD на уровне 220.22 показывает положительный импульс.

TRON (TRX)

TRON (TRX) испытал колебания цены: за неделю он упал на 8.52%, за месяц — на 9.94%. Тем не менее, за полгода он вырос на 74.17%.

Cardano (ADA)

ADA показывает смешанные результаты: за неделю его цена снизилась на 0.83%, за месяц — на 6.74%, но за полгода она выросла на впечатляющие 115.84%.

Avalanche (AVAX)

AVAX в последние дни демонстрировал значительные изменения. За неделю цена упала на 4.43%, за месяц — на 15.91%. Однако за шесть месяцев она выросла на 44.91%.

Заключение

BTC, TRX, ADA и AVAX являются перспективными, но XYZVerse (XYZ), первая спортивная мем-монета, создаёт сообщество фанатов и нацелена на выдающийся рост.
Узнайте больше о XYZVerse (XYZ)
По материалам:
xyzverse.io
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.