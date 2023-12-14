Не предайте веру в Европу: Зеленский обратился к лидерам ЕС с мощным заявлением — Finance.ua

Не предайте веру в Европу: Зеленский обратился к лидерам ЕС с мощным заявлением Сегодня 15:45

Не предайте веру в Европу: Зеленский обратился к лидерам ЕС с мощным заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к 27 участвующим в саммите в Брюсселе лидерам ЕС, на котором, в частности, может быть принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Как пишет Guardian , во время обращения, он, в частности, призвал не «впадать сегодня в нерешительность» и «не предавать веру в Европу».

«Этот день войдет в нашу историю. Хорошо это или плохо для нас, История зафиксирует всё. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что воевал… очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали ненадежной. Или неспособной принимать решение, которое она сама подготовила».

Украинский президент подчеркнул, что, по его мнению, Киев выполнил свою «домашнюю работу» по требованиям ЕС, касающимся начала переговоров о членстве.

«Мы говорим об обещанном решении. И я не услышал никаких контраргументов, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой», — отметил президент.

Он отметил, что в прошлом году Украина получила четкие рекомендации и напомнила, что приняты все необходимые ключевые законы.

«Вы все — подчеркиваю: все — хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства», — подчеркнул Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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