Не найдут покупателей. На воде «зависли» рекордные объемы российской нефти, — Reuters

Сегодня 20:15 — Энергетика

По состоянию на сегодняшний день на танкеры погружены рекордные объемы российской нефти. Около 62 млн баррелей нефти Urals находятся на судах, пытающихся найти покупателей.

Об этом сообщает Reuters

Отметим, США и ряд других стран запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за войны против Украины. Остальные же избегают ее покупки, опасаясь будущих санкций.

По данным энергетической аналитической компании Vortexa, сегодня объемы сырой нефти Urals на воде в три раза превышают средний показатель, находившийся до вторжения россии в Украину. При этом морской экспорт из россии в мае упал до 6,7 млн баррелей в сутки, что примерно на 15% меньше, чем было в феврале.

«Общие цифры, свидетельствующие о том, что российский экспорт по-прежнему относительно высокий, не отражают всей картины. Российская нефть в море продолжает накапливаться», — отметил стратег из Хьюстона по энергетическим вопросам Клэй Сейгл.

По его словам, количество танкеров с нефтью Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15% от общего количества, что тоже является новым рекордом. Часть нефти может находиться в пути к неизвестным покупателям, а часть может оставаться непроданным грузом.

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