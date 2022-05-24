Отметим, США и ряд других стран запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за войны против Украины. Остальные же избегают ее покупки, опасаясь будущих санкций.
По данным энергетической аналитической компании Vortexa, сегодня объемы сырой нефти Urals на воде в три раза превышают средний показатель, находившийся до вторжения россии в Украину. При этом морской экспорт из россии в мае упал до 6,7 млн баррелей в сутки, что примерно на 15% меньше, чем было в феврале.
«Общие цифры, свидетельствующие о том, что российский экспорт по-прежнему относительно высокий, не отражают всей картины. Российская нефть в море продолжает накапливаться», — отметил стратег из Хьюстона по энергетическим вопросам Клэй Сейгл.
По его словам, количество танкеров с нефтью Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15% от общего количества, что тоже является новым рекордом. Часть нефти может находиться в пути к неизвестным покупателям, а часть может оставаться непроданным грузом.