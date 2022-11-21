НБУ за прошлую неделю продал на межбанке $182,18 миллиона — Finance.ua
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НБУ за прошлую неделю продал на межбанке $182,18 миллиона

Валюта
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НБУ за прошлую неделю продал на межбанке $182,18 миллиона
НБУ за прошлую неделю продал на межбанке $182,18 миллиона
Национальный банк Украины за прошедшую неделю продал на межбанковском валютном рынке 182,18 млн долл. США, а также купил 16,1 млн долл. США.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Согласно результатам валютных интервенций, 14-18 ноября 2022 г. Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 182,18 млн долл. США. За этот же период регулятор купил 16,1 млн долл. США.
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Итого с начала 2022 года Нацбанк продал на межбанке 22,426 млрд долларов и 1,789 млрд евро, а также купил 3,226 млрд долларов и 110,97 млн евро.
Напомним, в 2021 году Нацбанк купил на межбанке 3,691 млрд долларов, продал — 1,276 млрд долларов. В 2020 году Национальный банк купил 4,929 млрд долларов, продал — 3,891 млрд долларов.

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По материалам:
Укрінформ
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