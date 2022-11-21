НБУ за прошлую неделю продал на межбанке $182,18 миллиона — Finance.ua

НБУ за прошлую неделю продал на межбанке $182,18 миллиона Сегодня 11:28 — Валюта

НБУ за прошлую неделю продал на межбанке $182,18 миллиона

Национальный банк Украины за прошедшую неделю продал на межбанковском валютном рынке 182,18 млн долл. США, а также купил 16,1 млн долл. США.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно результатам валютных интервенций, 14-18 ноября 2022 г. Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 182,18 млн долл. США. За этот же период регулятор купил 16,1 млн долл. США.

Итого с начала 2022 года Нацбанк продал на межбанке 22,426 млрд долларов и 1,789 млрд евро, а также купил 3,226 млрд долларов и 110,97 млн евро.

Напомним, в 2021 году Нацбанк купил на межбанке 3,691 млрд долларов, продал — 1,276 млрд долларов. В 2020 году Национальный банк купил 4,929 млрд долларов, продал — 3,891 млрд долларов.

Укрінформ По материалам:

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